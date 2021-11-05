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Кличко уволил Густелева из-за затягивания работ по строительству Подольско-Воскресенского моста

Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко во время Коллегии Киевской городской государственной администрации.

"Еще один важный вопрос, который волнует всех киевлян и меня как мэра. Сегодня без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышу заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет. Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", - отметил Кличко.

Он отметил, что все необходимое для завершения работ на мосту было обеспечено.

"Все, что было нужно, чтобы завершить работы по запуску автомобильного движения, было обеспечено. И финансово, и организационно. При этом заместитель, отвечающий за объект, не смог рационально организовать работу. И каждый раз божился, когда мы выезжали на объект, что делается и движется к завершению. Я сегодня поехал туда сам и увидел, что картина - нерадужная. У нас нет времени слушать очередные обещания или жалобы и сетования на какие-то проблемы. Киевляне требуют мост от меня. И будут вспоминать не вас, что вы не выполнили взятое передо мной обязательство! Поэтому, уверен, нужно менять менеджера проекта. И я принял решение об увольнении профильного зама, который публично мне обещал, что мы запустим автомобильное движение в конце этого года, Александра Густелева", - отметил мэр Киева.

Как сообщалось, сообщение между правым и левым берегами Киева по новому Подольско-Воскресенскому мосту должно быть открыто до конца года.

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Виталий Кличко