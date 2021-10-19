Сообщение по Подольско-Воскресенскому мосту должно быть открыто до конца года, - Густелев

Сообщение между правым и левым берегами Киева по новому Подольско-Воскресенскому мосту должно быть открыто до конца года. На мосту через Днепр уже демонтированы временные опоры, в обновленном проекте появились дополнительные заезды на мост с левого берега.

"Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе идут в режиме 24/7. Наша задача - до конца года открыть сообщение по мосту между правым и левым берегами Киева. Именно на это направлены наши усилия", - заявил Густелев.

По его словам, на сегодняшний день уже построен металлический мост через Гавань от ул. Набережно-Крещатицкая до Рыбацкого полуострова, оборудован съезд с ул. Набережно-Крещатицкая с соответствующими эстакадами на мост, смонтировано 68 вант. Мост через Днепр установлен в проектное (постоянное) положение, временные опоры надводной части уже демонтированы. Кроме того, на эстакадной части мостоперехода в урочище Горбачиха установлена бетонная монолитная плита. А на нескольких участках появилось асфальтовое покрытие. В частности, от ул. Набережно-Крещатицкой до арочного моста, на съезде на Набережно-Рыбальскую и в районе моста через Десенку.

Также Густелев рассказал об изменениях в проекте Подольско-Воскресенского мостового перехода.

"Проект делали более 5 лет назад. Сейчас его откорректировали с учетом потребностей растущего числа жителей левого берега. В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина, на ул. Бальзака. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии", - сказал заместитель главы КГГА.