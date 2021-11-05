RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кличко звільнив Густєлєва через затягування робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мосту

Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка під час Колегії Київської міської державної адміністрації.

"Ще одне важливе питання, яке хвилює всіх киян і мене як мера. Сьогодні без попередження заїхав подивитися, що відбувається на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чую запевнення профільного заступника, що міст в кінці року "поїде". Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат", - зазначив Кличко.

Він наголосив на тому, що все необхідне для завершення робіт на мосту було забезпечено.

"Все, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. При цьому, заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І кожного разу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення. Я сьогодні поїхав туди сам і побачив, що картина - нерайдужна. У нас немає часу слухати чергові обіцянки чи скарги і нарікання на якісь проблеми. Кияни вимагають міст від мене. І згадуватимуть не вас, що ви не виконали взяте переді мною зобов’язання! Тому, переконаний, потрібно міняти менеджера проекту. І я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо авторух в кінці цього року, Олександра Густєлєва", - зазначив мер Києва.

Як повідомлялось, сполучення між правим і лівим берегами Києва по новому Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито до кінця року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко