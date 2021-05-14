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"Удар" об обысках: власть бьет по европейскому пути Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 14 мая 2021 18:16
"Удар" об обысках: власть бьет по европейскому пути Украины Фото: в "Ударе" отреагировали на обыски в Киеве (пресс-служба партии)
Автор: РБК-Украина

В партии "Удар" считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Виталия Кличко и его партии.

Об этом говорится в заявлении партии на странице в Facebook.

"Команда на проведение поступила с Банковой. Цель - запугать и дискредитировать Виталия Кличко и партию "УДАР". Эти действия правоохранительных органов напоминают времена Януковича. Власть снова прибегает к репрессиям и преследованиям политических оппонентов", - говорится в заявлении.

В "Ударе" призвали власть прекратить незаконные действия, ведь они могут уменьшить шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО.

"Такой беспредел получит оценку наших международных партнеров. "Маски-шо" не согласуются с требованиями предоставить Украине членство в ЕС и НАТО. Двигаться в Европу методами Януковича абсурдно. Власть хочет ударить по "УДАРу", а бьет по европейскому пути Украины. Призываем прекратить репрессии", - подчеркнули в заявлении.

В обращении также указано, что причиной атаки в партии считают встречу Кличко с высокопоставленными чиновниками США и призыв к местным лидерам объединяться.

Напомним, ранее председатель исполкома партии "Удар" Артур Палатный заявил, что массовые обыски в столице - это давление со стороны Банковой на мэра Киева Виталия Кличко и его партию "Удар".

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