Кличко про територіальні поступки заради миру: українці ніколи не приймуть окупацію

"Один зі сценаріїв – це віддати частину території. Це не справедливо. Український народ ніколи не прийме окупацію територій Росією", - упевнений Кличко.

Він вважає, що Україну можуть змусити поступитися частиною територій, але це буде лише тимчасовим рішенням.

"Заради миру, тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим", - сказав Кличко.

Видання зазначає, що Україна може бути змушена віддати частину території в рамках мирної угоди з Росією на тлі зростаючого тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає територіальних поступок.

Нагадаємо, нещодавно видання The Washington Post написало, що США на переговорах з Україною, Британією та Францією в Лондоні планують представити свої пропозиції для мирної угоди між Україною та Росією.

Зокрема, мова мала йти про те, що США можуть визнати Крим російським, також Вашингтон нібито пропонує скасувати антиросійські санкції. На заміну Росія повинна буде припинити всі бойові дії, що означатиме фактичне заморожування війни.