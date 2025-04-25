Кличко о территориальных уступках ради мира: украинцы никогда не примут оккупацию

"Один из сценариев - это отдать часть территории. Это не справедливо. Украинский народ никогда не примет оккупацию территорий Россией", - уверен Кличко.

Он считает, что Украину могут заставить уступить часть территорий, но это будет лишь временным решением.

"Ради мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - сказал Кличко.

Издание отмечает, что Украина может быть вынуждена отдать часть территории в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требует территориальных уступок.

Напомним, недавно издание The Washington Post написало, что США на переговорах с Украиной, Британией и Францией в Лондоне планируют представить свои предложения для мирного соглашения между Украиной и Россией.

В частности, речь должна была идти о том, что США могут признать Крым российским, также Вашингтон якобы предлагает отменить антироссийские санкции. На замену Россия должна будет прекратить все боевые действия, что будет означать фактическое замораживание войны.