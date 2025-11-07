Кличко та "Українська команда" передали 72-й бригаді на Покровський напрямок партію дронів

"Завдяки Володимиру Кличку передали велику партію дронів бійцям легендарної 72 бригади імені Чорних Запорожців. Це ті хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Київ та Київщину, Харківщину. А сьогодні б’ють ворога на Покровському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив, що бійцям на Покровському напрямку дуже потрібна допомога.

"Покровський напрямок сьогодні - найгарячіший. Там йдуть важкі бої. Наші захисники ціною колосальних зусиль та відваги стримують ворога. А ми маємо їм допомогти. Впевнений, що вже завтра ці дрони полетять на голови оркам", - сказав Палатний.

Володимир Кличко подякував воїнам за мужність і наголосив, що дрони допоможуть зберегти життя наших захисників.

"Це безпілотне обладнання допоможе боронити нашу країну. А також допоможе нашим героям - збереже їх життя. Дякую вам, хлопці! Разом з гарним настроєм до Перемоги!", - сказав Кличко під час передачі дронів.

