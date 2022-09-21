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Кличко: світ має зрозуміти, що зло треба знищувати, а не вести з ним "мирні переговори"

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Оголосивши часткову мобілізацію в Росії, Володимир Путін запустив у своїй країні процеси, які його остаточно поховають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"Оголошена Путіним мобілізація та ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його погребуть", - заявив Кличко.

Він також підкреслив, що посилення Росією агресії проти України має остаточно переконати весь світ, що зло треба нищити.

"Цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні "мирні переговори", - наголосив Кличко.

Раніше ми повідомляли, що Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують 300 тисяч резервістів.

Проте в опублікованому указі Путіна відсутній сьомий пункт. У Кремлі заявили, що ця частина засекречена і стосується кількості мобілізованих.

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