Кличко: мир должен понять, что зло нужно уничтожать, а не вести с ним "мирные переговоры"

"Объявленная Путиным мобилизация и ядерные угрозы не помогут агрессору в его стремлении покорить и уничтожить Украину и украинцев. Тиран окончательно запустил в своей стране процессы, которые его похоронят", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что усиление Россией агрессии против Украины должно окончательно убедить весь мир, что зло нужно уничтожать.

"Цивилизованный мир должен наконец-то понять, что зло нужно уничтожать коренным образом, а не говорить о каких-то призрачных "мирных переговорах", - подчеркнул Кличко.