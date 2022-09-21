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Кличко: мир должен понять, что зло нужно уничтожать, а не вести с ним "мирные переговоры"

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Объявив частичную мобилизацию в России, Владимир Путин запустил в своей стране процессы, которые его окончательно похоронят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

"Объявленная Путиным мобилизация и ядерные угрозы не помогут агрессору в его стремлении покорить и уничтожить Украину и украинцев. Тиран окончательно запустил в своей стране процессы, которые его похоронят", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что усиление Россией агрессии против Украины должно окончательно убедить весь мир, что зло нужно уничтожать.

"Цивилизованный мир должен наконец-то понять, что зло нужно уничтожать коренным образом, а не говорить о каких-то призрачных "мирных переговорах", - подчеркнул Кличко.

Ранее мы сообщали, что Путин объявил о частичной мобилизации в России . Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют 300 тысяч резервистов.

Однако в опубликованном указе Путина отсутствует седьмой пункт. В Кремле заявили, что эта часть засекречена и касается количества мобилизованных.

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Виталий КличкоВторжение России в Украину