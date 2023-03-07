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Кличко: в столиці відбулося прощання з киянами-льотчиками, які загинули на Донбасі

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Вівторок 07 березня 2023 18:58
Кличко: в столиці відбулося прощання з киянами-льотчиками, які загинули на Донбасі Фото: мер Києва Віталій Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

У Києві відбулося прощання з двома льотчиками-киянами, які загинули на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Сьогодні в столиці попрощалися з двома Героями-льотчиками. Двома киянами, які загинули за Україну - 22-річним Ігорем Соломенніковим та 55-річним Віктором Волинцем. Наші захисники виконали не один бойовий виліт в складі одного екіпажу. 22-річний Ігор був штурманом. 55-річний Віктор - льотчиком. Вони загинули на Донбасі під час виконання бойового завдання. Екіпаж був уражений винищувачем ворога", - повідомив Кличко.

Він також розповів, що Віктор Волинець родом з Житомирської області. Випускник Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків.

До повномасштабного вторгнення працював пілотом цивільних авіакомпаній. Із жовтня 2022 року служив у складі 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Ігор Соломенніков родом із Севастополя. Закінчив Харківський Національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба і теж проходив службу в 7-й бригаді тактичної авіації.

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Київ Віталий Кличко
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