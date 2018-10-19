Кличко: столичная власть начала отопительный сезон в Киеве

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Первыми к отоплению подключают учреждения социальной инфраструктуры

Столичная власть начала отопительный сезон в Киеве, тепло уже подают в школы, детсады, другие учебные заведения и больницы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в программе “Завтрак с 1+1”, сообщает пресс-служба Кличко.

“Мы уже начали отопительный сезон. Учебные заведения - детские сады, школы, больницы получают горячую воду и тепло. В целом город готов к отопительному сезону”, - сказал Кличко.

По словам Кличко, в начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят прорывы, но их оперативно ликвидируют аварийные службы. Кличко также добавил, что через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно.

Кроме того, Кличко отметил, что многие коммуникации в городе находятся в изношенном состоянии, поэтому после передачи теплоэнергетического комплекса в управление общины Киева, столичная власть начинает программу по модернизации системы водо- и теплоснабжения.

“Мы будем реализовывать программу по замене старых труб. Это достаточно дорогостоящий процесс. Но, тем не менее, мы уже инвестируем намного больше денег в модернизацию коммуникаций, чем инвестировала компания “Киевэнерго”, - сказал Кличко.