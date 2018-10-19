Кличко: столична влада розпочала опалювальний сезон у Києві

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Першими до опалення підключають заклади соціальної інфраструктури

Столична влада розпочала опалювальний сезон у Києві, тепло вже подають в школи, дитсадки, інші навчальні заклади та лікарні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в програмі “Сніданок з 1+1”, повідомляє прес-служба Кличка.

“Ми вже почали опалювальний сезон. Навчальні заклади - дитячі садки, школи, - лікарні отримують гарячу воду і тепло. Загалом місто готове до опалювального сезону”, - сказав Кличко.

За словами Кличка, на початку опалювального сезону через збільшення тиску в трубах, де є проблемні ділянки, стаються прориви, але їх оперативно ліквідовують аварійні служби. Кличко також додав, що за тиждень-два система теплопостачання працюватиме стабільно.

Крім того, Кличко зауважив, що багато комунікацій у місті знаходяться в зношеному стані, тому після передачі теплоенергетичного комплексу в управління громади Києва, столична влада розпочинає програму з модернізації системи водо- і теплопостачання.

“Ми реалізовуватимемо програму із заміни старих труб. Це достатньо коштовний процес. Але, тим не менш, ми вже інвестуємо на багато більше грошей у модернізацію комунікацій, ніж інвестувала компанія “Київенерго”, - сказав Кличко.