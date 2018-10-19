ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Кличко: столична влада розпочала опалювальний сезон у Києві

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 11:16
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Першими до опалення підключають заклади соціальної інфраструктури

Столична влада розпочала опалювальний сезон у Києві, тепло вже подають в школи, дитсадки, інші навчальні заклади та лікарні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в програмі “Сніданок з 1+1”, повідомляє прес-служба Кличка.

“Ми вже почали опалювальний сезон. Навчальні заклади - дитячі садки, школи, - лікарні отримують гарячу воду і тепло. Загалом місто готове до опалювального сезону”, - сказав Кличко.

За словами Кличка, на початку опалювального сезону через збільшення тиску в трубах, де є проблемні ділянки, стаються прориви, але їх оперативно ліквідовують аварійні служби. Кличко також додав, що за тиждень-два система теплопостачання працюватиме стабільно.

Крім того, Кличко зауважив, що багато комунікацій у місті знаходяться в зношеному стані, тому після передачі теплоенергетичного комплексу в управління громади Києва, столична влада розпочинає програму з модернізації системи водо- і теплопостачання.

“Ми реалізовуватимемо програму із заміни старих труб. Це достатньо коштовний процес. Але, тим не менш, ми вже інвестуємо на багато більше грошей у модернізацію комунікацій, ніж інвестувала компанія “Київенерго”, - сказав Кличко.

 

На синій гілці київського метро відновлено рух У квартиру вдови Вороненкова увірвалася група невідомих
Новини України Віталий КличкоКиївотопительный сезон Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся