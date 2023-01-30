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Кличко: спільними зусиллями енергетиків та транспортників рух трамваїв у Києві поступово відновлюється

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Понеділок 30 січня 2023 15:49
Кличко: спільними зусиллями енергетиків та транспортників рух трамваїв у Києві поступово відновлюється Фото: рух трамваїв у Києві поступово відновлюється (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Спільними зусиллями енергетиків та працівників транспортних підприємств міста у Києві поступово відновлюється рух електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників продовжуємо поступово відновлювати рух електротранспорту столиці. У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая № 1 та № 3. Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути. На житловому масиві Троєщина", - повідомив Кличко.

За його словами, з вівторка, 31 січня, відновлять рух трамваї №5, який курсує від вул. Сержа Лифаря до станції "Троєщина-2", та №28 - вул.. Милославська - ст.. м. "Лісова". Відповідно, автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які тимчасово заміняли трамваї, припинять курсувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури країни, у Києві було ухвалено рішення про припинення роботи наземного електротранспорту.

23 грудня Віталій Кличко повідомив, що на всіх маршрутах трамваїв і тролейбусів запущені тимчасові автобусні маршрути.

12 січня було відновлено рух швидкісних трамваїв №1 та №3.

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Київ Віталий Кличко
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