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Кличко сообщил, сколько в опорной больнице Киева мест для больных на коронавирус

Киев, Среда 09 сентября 2020 09:08
Кличко сообщил, сколько в опорной больнице Киева мест для больных на коронавирус
Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Украина

Кличко проверил городскую больницу №4

Мэр Киева Виталий Кличко проверил городскую больницу №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. По его словам, больница заполнена почти на 80 процентов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Вчера вечером побывал с проверкой в городской больнице № 4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. Я уже раньше посещал это медучреждение. Из главного, что сегодня отмечают врачи: в последнее время у многих инфицированных - более тяжелое течение болезни. И подавляющее большинство пациентов - в возрасте от 30 до 60 лет", - сообщил Кличко.

Кличко сообщил, сколько в опорной больнице Киева мест для больных на коронавирус

Он отметил, что больница №4 имеет свою лабораторию для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА. Необходимыми средствами защиты и медикаментами учреждение обеспечено.

"Всего в больницах столицы из 1600 коек, подготовленных для приема больных на коронавирус в 16 медучреждениях, заполнено 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но, давайте не доводить до худшего сценария! Послушайте, что говорят те, кто заболел! Берегите себя", - добавил Кличко.

Друзья! Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавирус в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и...

Опубликовано Виталием Кличко Вторник, 8 сентября 2020 г.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 8 сентября, подтвердили 2511 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской области.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала пандемии составляет 143 030. Выздоровели уже 64 703 (+1 157) человек. Умерли 2 979 (+45). Активными больными остаются 75 348 пациентов.

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