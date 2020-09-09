Кличко повідомив, скільки в опорній лікарні Києва місць для хворих на коронавірус

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко перевірив міську лікарню №4

Мер Києва Віталій Кличко перевірив міську лікарню №4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. За його словами, лікарня заповнена майже на 80 відсотків.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вірус не відступає. І кількість виявлених випадків коронавірусу в столиці, на жаль, зростає. Збільшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Вчора ввечері побував з перевіркою в міській лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Я вже раніше відвідував цей медзаклад. З головного, що сьогодні відзначають лікарі: останнім часом у багатьох інфікованих - більш важкий перебіг хвороби. І переважна більшість пацієнтів - у віці від 30 до 60 років", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що лікарня №4 має свою лабораторію для тестування та дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР та ІФА. Необхідними засобами захисту та медикаментами заклад забезпечений.

"Загалом у лікарнях столиці із 1600 ліжок, підготовлених для прийому хворих на коронавірусу в 16 медзакладах, заповнені 52% місць. У разі необхідності місто може перепрофілювати відділення і в інших медзакладах, збільшивши кількість ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19. Але, давайте не доводити до найгіршого сценарію! Послухайте, що говорять ті, хто захворів! Бережіть себе", - додав Кличко.

Друзі! Вірус не відступає. І кількість виявлених випадків коронавірусу в столиці, на жаль, зростає. Збільшується і... Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 вересня, підтвердили 2511 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Харківській і Тернопільській області.

Загальне число підтверджених випадків COVID-19 в Україні з початку пандемії становить 143 030. Одужали вже 64 703 (+1 157) осіб. Померли 2 979 (+45). Активними хворими залишаються 75 348 пацієнтів.