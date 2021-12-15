Кличко сообщил, что за 7 лет в Киеве обновили 540 парков и скверов

"Киев - это город парков. Один из самых зеленых городов Европы. Обновление зеленых зон и создание новых - в приоритете городских властей. В этом году мы обновили 45 парков и скверов. Всего на капремонты и реконструкцию зеленых зон в этом году город выделил более 300 млн грн. Всего за 7 лет в столице обновили около 540 парков и скверов", - сказал Кличко.

Он отметил, что с 2015 года статус парка или сквера в столице получили 527 зеленых зон. Только в текущем году экологическая комиссия Киевсовета поддержала 40 инициатив о создании новых парков и скверов общей площадью более 180 га.

В частности, в этом году завершили строительство одного из самых больших парков левого берега - парка "Троещина". Обустроили большую часть фитнес-парка "Озеро Лебединое" на Позняках. Капитально обновили два сквера в центре города. На Владимирском проезде - между Михайловской и Софийской площадями - и Литовский сквер - напротив Софийского собора.

"В следующем году мы продолжим делать город красивее и зеленее. Создавать комфортные условия для отдыха в киевских парках и скверах. В частности, планируем масштабные работы по капитальному ремонту одного из крупнейших столичных парков - Голосеевского. Продолжим ремонтные работы в парке "Прибрежный" в заливе Берковщина и парке у озера Иорданское. Планируем открыть после капремонта первую очередь парков "Интернациональный" и "Орленок", - подытожил лидер "УДАРа".