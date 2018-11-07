Кличко на съезде ЕНП в Хельсинки обсудил ключевые вызовы перед Европой

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

В Хельсинки также состоялись встречи Кличко с европейскими политиками

Мэр Киева Виталий Кличко посетил 25-й съезд Европейской народной партии (ЕНП), который проходит в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

Как отмечается, Кличко представляет партию "УДАР", лидером которой он является. Партия с 2013-го года имеет статус наблюдателя в Европейской народной партии. Нынешний съезд, как отмечают в ЕНП, имеет большое политическое значение.

Сообщается, что в условиях, когда Европа стоит перед колоссальными вызовами, в значительной степени ее будущий успех будет зависеть от того, какими будут следующий Европарламент и Еврокомиссия. На съезде в Хельсинки ЕНП должна выбрать своего кандидата на следующих выборах президента Еврокомиссии, которые состоятся в мае 2019 года, и наработать общую политическую позицию по вопросу новых вызовов, с которыми сталкивается Европа.

"Важно сегодня быть здесь, вместе с европейскими коллегами, обсуждать те общие проблемы, которые европейское сообщество может решить только консолидированными усилиями. Европейская народная партия является крупнейшей партией в Европейском союзе и объединяет политические силы из почти 40 стран. "УДАР" уже несколько лет является наблюдателем в ЕНП. Сегодня здесь обсуждают ключевые вызовы, стоящие перед Европой. Вопросы безопасности, миграционной политики, угроз радикализма. И европейские политики вместе разрабатывают пути их решения. Поэтому это важно. И я рад быть здесь, с представителями европейских партий. Потому что ключевая цель Украины - стать частью большой европейской семьи. Европейское направление развития является для нас приоритетным", - отметил Кличко.

В Хельсинки также состоялись встречи Кличко с европейскими политиками. В частности, с президентом ЕНП Жозефом Долем, депутатом Европарламента Элмаром Броком и другими. Пообщался Виталий Кличко и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Европейская народная партия - общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году. ЕНП последовательно поддерживает движение Украины в Европу и сохранение санкций против Российской Федерации. Также ЕНП выступала за введение безвизового режима между Украиной и ЕС.