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Кличко на з'їзді ЄНП в Гельсінкі обговорив ключові виклики перед Європою

Новини » Політика    07.11.2018 - 16:54
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

У Гельсінкі також відбулися зустрічі Кличка з європейськими політиками

Мер Києва Віталій Кличко відвідав 25-й з’їзд Європейської народної партії (ЄНП), який відбувається в столиці Фінляндії Гельсінкі.Про це повідомляє прес-служба Кличка.

Як зазначається, Кличко представляє партію "УДАР", лідером якої він є. Партія з 2013-го року має статус спостерігача в Європейській народній партії. Цьогорічний з’їзд, як відзначають в ЄНП, має велике політичне значення.

Повідомляється, що в умовах, коли Європа стоїть перед колосальними викликами, в значній мірі її майбутній успіх залежатиме від того, якими будуть наступний Європарламент та Єврокомісія. На з’їзді в Гельсінкі ЄНП має обрати свого кандидата на наступних виборах президента Єврокомісії, які відбудуться у травні 2019 року, та напрацювати спільну політичну позицію щодо нових викликів, з якими стикається Європа. 

"Важливо сьогодні бути тут, разом з європейськими колегами, обговорювати ті спільні проблеми, які європейська спільнота може розв‘язати тільки консолідованими зусиллями. Європейська народна партія є найбільшою партією в Європейському союзі і об’єднує політичні сили з майже 40 країн. "УДАР" вже кілька років є спостерігачем в ЄНП. Сьогодні тут обговорюють ключові виклики, які постали перед Європою. Питання безпеки, міграційної політики, загроз радикалізму. І європейські політики разом напрацьовують шляхи їх вирішення. Тому це важливо. І я радий бути тут, з представниками європейських партій. Бо ключова мета України - стати частиною великої  європейської родини. Європейський напрямок розвитку є для нас пріоритетним", - відзначив Кличко.

У Гельсінкі також відбулися зустрічі Кличка з європейськими політиками. Зокрема, з президентом ЄНП Жозефом Долем, депутатом Європарламенту Елмаром Броком та іншими. Поспілкувався Віталій Кличко і з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

Європейська народна партія - загальноєвропейська політична партія, заснована у 1976 році. ЄНП послідовно підтримує рух України до Європи та збереження санкцій проти Російської Федерації. Також ЄНП виступала за запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.

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