Не к Кличко. В СБУ рассказали, почему пришли в дом, где живет мэр

Так, сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов.

"Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", - сообщили в пресс-службе.

По словам Кличко, в квартире, куда пришли силовики, живут бывшие сотрудники театра. А правоохранители ему сказали, что квартиру сдают.

"Как будто, эта квартира сдается и у них вопросы к арендаторам. Но... Камера установлена на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю", - написал мэр Киева в Facebook.