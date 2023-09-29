Кличко розповів про створення в столиці реабілітаційного центру для військових

"Наш обов’язок сьогодні - це і допомога бійцям, які на передовій, а також - комплексна система допомоги військовим після їхнього повернення до цивільного життя, підтримка ветеранів та їх сімей. Я ініціював розробку першої в Україні комплексної програми підтримки киян-захисників та захисниць, їхніх сімей, а також родин загиблих. Київрада затвердила міську цільову програму. Її бюджет на 2023-25 роки становить понад 2,3 млрд гривень", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що йдеться не тільки про пільги, компенсації та матеріальну допомогу. А й про здобуття нової професії, отримання грантів та кредитів на відкриття власного бізнесу, про психологічну допомогу, медичні послуги та тренування з 6 адаптивних видів спорту.

"Працюємо і над створенням у Києві великого реабілітаційного центру для військових. Нещодавно, під час відрядження до Німеччини, я обговорив з мером Берліна допомогу німецьких партнерів у створенні в столиці України муніципального центру протезування для поранених військових", - повідомив Кличко.

Мер Києва підкреслив, що Київ постійно збільшує допомогу ЗСУ.

"Місто з лютого 2022 року спрямувало понад 4,6 млрд грн на підтримку військових. Із них майже 3,5 млрд грн - у вигляді субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші потреби військових частин на передовій. Майже 800 млн грн - на виплату матеріальної допомоги захисникам та їх сім’ям. Понад 430 млн грн - на забезпечення квартирами захисників і їх сімей. Київрада на цей рік на підтримку військових передбачила 5 млрд грн. (Це крім соціальної підтримки і виплат). Додатково передали з бюджету столиці у вигляді субвенції Міністерству оборони, Генштабу, нашим військовим 300 мільйонів гривень", - наголосив Кличко.