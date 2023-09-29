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Кличко рассказал о создании в столице реабилитационного центра для военных

Пятница 29 сентября 2023 20:18
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Кличко рассказал о создании в столице реабилитационного центра для военных Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в Первом киевском форуме ветеранов и рассказал о создании в столице реабилитационного центра для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Наша обязанность сегодня - это и помощь бойцам, которые на передовой, а также - комплексная система помощи военным после их возвращения к гражданской жизни, поддержка ветеранов и их семей. Я инициировал разработку первой в Украине комплексной программы поддержки киевлян-защитников и защитниц" , их семей, а также семей погибших. Киевсовет утвердил городскую целевую программу. Ее бюджет на 2023-25 годы составляет более 2,3 млрд гривен", - сообщил Кличко.

Он отметил, что речь идет не только о льготах, компенсациях и материальной помощи. Но и о получении новой профессии, получении грантов и кредитов на открытие собственного бизнеса, о психологической помощи, медицинских услугах и тренировках по 6 адаптивным видам спорта.

"Работаем и над созданием в Киеве большого реабилитационного центра для военных. Недавно, во время командировки в Германию, я обсудил с мэром Берлина помощь немецких партнеров в создании в столице Украины муниципального центра протезирования для раненых военных", - сообщил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что Киев постоянно увеличивает помощь ВСУ.

"Город с февраля 2022 года направил более 4,6 млрд грн в поддержку военных. Из них почти 3,5 млрд грн - в виде субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие нужды воинских частей на передовой. Почти 800 млн грн - на выплату материальной помощи защитникам и их семьям Более 430 млн грн - на обеспечение квартирами защитников и их семей Киевсовет на этот год в поддержку военных предусмотрел 5 млрд грн (это кроме социальной поддержки и выплат) Дополнительно передали из бюджета столицы в виде субвенции Министерству обороны, Генштаба, нашим военным 300 миллионов гривен", - подчеркнул Кличко.

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