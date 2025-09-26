Кличко розповів про допомогу військовим-киянам, які повернулися з полону

Нагадаємо, Київ за ініціативи Віталія Кличка надає допомогу військовим через програму "Захисник Києва", що включає виплати мобілізованим киянам та підтримку їхнім родинам. Місто також закуповує для підрозділів ЗСУ безпілотники, авто та системи РЕБ, а також надає допомогу пораненим киянам-захисникам.

Крім того, в столиці створено Kyiv Military Hub (Центр комплексної підтримки учасників бойових дій) - єдиний простір для військових та членів їхніх родин, де вони можуть отримати базові соціальні послуги, безкоштовну кваліфіковану первинну і вторинну юридичну допомогу та психологічну підтримку, фізкультурно-спортивну реабілітацію, інформацію про працевлаштування, пройти процедуру профорієнтації, курси підвищення кваліфікації чи опанувати нову професію.

Нагадаємо, що в лютому мер Києва Віталій Кличко на зустрічі з військовослужбовцями представив міську програму "Підтримка киян-захисників та захисниць України".