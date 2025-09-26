Кличко рассказал о помощи военным-киевлянам, которые вернулись из плена

В частности, социальные услуги для семей, возможность быстрого восстановления документов, юридическую помощь и многие другие услуги.

Как отметил мэр Киева, сейчас из плена вернулись 238 киевлян-защитников, среди них 83 - внутренне перемещенные лица, еще 22 киевлянина-добровольца до сих пор находятся в плену.

"По состоянию на сентябрь этого года из плена вернулись 238 киевлян-защитников. Среди них внутренне перемещенные лица, которые выбрали Киев своим новым домом. Мы делаем все, чтобы столица стала для них местом поддержки и восстановления", - отметил Виталий Кличко.