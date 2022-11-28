Кличко про ризик повного блекауту у Києві: готуємось до різних сценаріїв

"Ми робимо все для того, щоб цього не сталося - повного блекауту, повного відключення. Однак готуємося до різних сценаріїв. І можу чітко сказати: ми робимо все, щоб кожна людина в місті зрозуміла, що ми про неї дбаємо і жодної людини в біді не залишимо", - сказав він.

За словами Кличка, на цю мить було б великою помилкою, якби місцева влада не готувалася до різних сценаріїв.

"Якщо рік тому хтось в той самий час у грудні почав би розповідати, що відбуватиметься в майбутньому - про вбивства людей, про війну, про зґвалтування, про геноцид - його б не назвали здоровою людиною. Але сьогодні, на жаль, це страшна, сувора реальність. Ми не хочемо нікого тримати у теплій ванні, але й лякати не хочемо", - додав мер Києва.