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Кличко про ризик повного блекауту у Києві: готуємось до різних сценаріїв

Фото: мер Києва Віталій Кличко розповів про підготовку до різних сценаріїв на випадок блекауту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві роблять все можливе, щоб не допустити повного блекауту. Місцева влада готується до різних сценаріїв.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Ми робимо все для того, щоб цього не сталося - повного блекауту, повного відключення. Однак готуємося до різних сценаріїв. І можу чітко сказати: ми робимо все, щоб кожна людина в місті зрозуміла, що ми про неї дбаємо і жодної людини в біді не залишимо", - сказав він.

За словами Кличка, на цю мить було б великою помилкою, якби місцева влада не готувалася до різних сценаріїв.

"Якщо рік тому хтось в той самий час у грудні почав би розповідати, що відбуватиметься в майбутньому - про вбивства людей, про війну, про зґвалтування, про геноцид - його б не назвали здоровою людиною. Але сьогодні, на жаль, це страшна, сувора реальність. Ми не хочемо нікого тримати у теплій ванні, але й лякати не хочемо", - додав мер Києва.

Як повідомлялось, нещодавно в Офісі президента зробили заяву на тлі повідомлень про рекомендації українцям виїхати через загрозу блекауту. В ОП заспокоїли громадян, виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетичній сфері не треба.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому з посиланням на слова столичної влади повідомило, що у Києві планують тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі та в цьому разі вивезти з міста збираються 3 млн осіб.

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Київблекаут