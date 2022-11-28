Кличко о риске полного блэкаута в Киеве: готовимся к разным сценариям

В Киеве делают все возможное, дабы не допустить полного блэкаута. Местная власть готовится к разным сценариям.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло - полного блэкаута, полного отключения. Однако готовимся к разным сценариям. И могу четко сказать: мы делаем все, чтобы каждый человек в городе понял, что мы о нем заботимся и ни одного человека в беде не оставим", - сказал он.
По словам Кличко, на данный момент было бы большой ошибкой, если бы местная власть не готовилась к разным сценариям.
"Если год назад кто-то в это же время в декабре начал бы рассказывать, что будет происходить в будущем - об убийствах людей, о войне, об изнасиловании, о геноциде - его бы не назвали здоровым человеком. Но сегодня, к сожалению, это страшная, строгая реальность. Мы не хотим никого держать в теплой ванне, но и пугать не хотим", - добавил мэр Киева.
Как сообщалось, недавно в Офисе президента сделали заявление на фоне сообщений о рекомендациях украинцам уехать из-за угрозы блэкаута. В ОП успокоили граждан, выезжать за границу из-за напряженной ситуации в энергетической сфере не нужно.
Напомним, ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на слова столичных властей сообщило, что в Киеве планируют тотальную эвакуацию в случае полного отказа электросети и в этом случае вывезти из города собираются 3 млн человек.
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