Кличко в річницю Майдану вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 17:08
Кличко в річницю Майдану вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні Фото: мер Києва Віталій Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко в День Гідності та Свободи вшанував пам’ять полеглих героїв Майдану. Разом з посадовцями КМДА він поклав квіти до меморіалу на Алеї Героїв Небесної сотні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка у Telegram-каналі.

"Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи - дату, що нагадує нам про силу і дух людей, які не побоялися вийти, щоб відстояти своє право на демократичне, вільне європейське майбутнє. Українці довели: коли йдеться про свободу, ми здатні об’єднатися й вистояти перед будь-яким тиском. Ми схиляємо голови перед Героями Небесної сотні та всіма захисниками, які загинули, захищаючи свободу України, її державність", - написав

Він наголосив, що українці вистояли на Майдані, бо гідні бути вільними. І висловив упевненість, що вони не зламаються і в боротьбі з російським агресором.

"Російський агресор і досі намагається відібрати в нас те, за що українці заплатили найвищу ціну. І саме тому наша гідність - у нашій щоденній боротьбі. Бʼються наші військові на передовій, самовіддано працюють медики, рятувальники, волонтери. Кожен на своєму місці бореться за право України самостійно обирати свій шлях. Українці вистояли, бо гідні бути вільними. І ми переможемо, бо не відмовляємося від своєї мрії - європейської, сильної, справедливої України", - підкреслив Кличко.

Віталий Кличко
