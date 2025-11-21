ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кличко в годовщину Майдана почтил память Героев Небесной Сотни

Украина, Пятница 21 ноября 2025 17:08
UA EN RU
Кличко в годовщину Майдана почтил память Героев Небесной Сотни Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко в День Достоинства и Свободы почтил память павших героев Майдана. Вместе с чиновниками КГГА он возложил цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале.

"Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы - дату, напоминающую нам о силе и духе людей, которые не побоялись выйти, чтобы отстоять свое право на демократическое, свободное европейское будущее. Украинцы доказали: когда речь идет о свободе, мы способны объединиться и выстоять перед любым давлением. Мы склоняем головы перед Героями Небесной сотни и всеми защитниками, которые погибли, защищая свободу Украины, ее государственность", - написал

Он подчеркнул, что украинцы выстояли на Майдане, потому что достойны быть свободными. И выразил уверенность, что они не сломаются и в борьбе с российским агрессором.

"Российский агрессор до сих пор пытается отобрать у нас то, за что украинцы заплатили самую высокую цену. И именно поэтому наше достоинство - в нашей ежедневной борьбе. Сражаются наши военные на передовой, самоотверженно работают медики, спасатели, волонтеры. Каждый на своем месте борется за право Украины самостоятельно выбирать свой путь. Украинцы выстояли, потому что достойны быть свободными. И мы победим, потому что не отказываемся от своей мечты - европейской, сильной, справедливой Украины", - подчеркнул Кличко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
Новости
Зеленский обсудит с Трампом мирный план уже на следующей неделе, - Sky News
Зеленский обсудит с Трампом мирный план уже на следующей неделе, - Sky News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте