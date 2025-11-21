Кличко в годовщину Майдана почтил память Героев Небесной Сотни

Мэр Киева Виталий Кличко в День Достоинства и Свободы почтил память павших героев Майдана. Вместе с чиновниками КГГА он возложил цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни.

"Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы - дату, напоминающую нам о силе и духе людей, которые не побоялись выйти, чтобы отстоять свое право на демократическое, свободное европейское будущее. Украинцы доказали: когда речь идет о свободе, мы способны объединиться и выстоять перед любым давлением. Мы склоняем головы перед Героями Небесной сотни и всеми защитниками, которые погибли, защищая свободу Украины, ее государственность", - написал

Он подчеркнул, что украинцы выстояли на Майдане, потому что достойны быть свободными. И выразил уверенность, что они не сломаются и в борьбе с российским агрессором.

"Российский агрессор до сих пор пытается отобрать у нас то, за что украинцы заплатили самую высокую цену. И именно поэтому наше достоинство - в нашей ежедневной борьбе. Сражаются наши военные на передовой, самоотверженно работают медики, спасатели, волонтеры. Каждый на своем месте борется за право Украины самостоятельно выбирать свой путь. Украинцы выстояли, потому что достойны быть свободными. И мы победим, потому что не отказываемся от своей мечты - европейской, сильной, справедливой Украины", - подчеркнул Кличко.