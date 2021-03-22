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У Кличко объяснили решение не останавливать транспорт во время локдауна

Автор: РБК-Украина

В Киеве не остановят работу общественного транспорта во время локдауна.

Об этом заявил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в Facebook.

Он пояснил, что Кабмин предоставил право региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о работе транспорта, когда регион переходит в "красную" зону.

Первый заместитель Кличко сообщил, что соответствующая комиссия КГГА приняла решение разрешить наземному транспорту столицы и метрополитену работать, однако с наполненностью не более 50% мест.

Напомним, с 20 марта в Киеве введен локдаун. Жесткий карантин будет действовать три недели. На этот период запрещено проведение всех массовых мероприятий, работу учреждений культуры, ТРЦ, прием посетителей в кафе и ресторанах.

Ранее Виталий Кличко заявил, что не в восторге от локдауна, но вынужден брать на себя ответственность ради спасения жизни киевлян.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевтранспортКарантин
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