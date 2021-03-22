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У Кличка пояснили рішення не зупиняти транспорт під час локдауну

Автор: РБК-Україна

У Києві не зупинять роботу громадського транспорту під час локдауну.

Про це заявив перший заступник мера Києва Микола Поворозник у Facebook.

Він пояснив, що Кабмін надав право регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо роботи транспорту, коли регіон переходить у "червону" зону.

Перший заступник Кличка поінформував, що відповідна комісія КМДА ухвалила рішення дозволити наземному транспорту столиці та метрополітену працювати, проте з наповненістю не більше 50% місць.

Нагадаємо, з 20 березня в Києві введено локдаун. Жорсткий карантин діятиме три тижні. На цей період заборонено проведення всіх масових заходів, роботу закладів культури, ТРЦ, прийом відвідувачів у кафе та ресторанах.

Раніше Віталій Кличко заявив, що не в захваті від локдауну, але змушений брати на себе відповідальність заради порятунку життя киян.

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Новини України Віталий КличкоКиївтранспортКарантин
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