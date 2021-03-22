У Кличка пояснили рішення не зупиняти транспорт під час локдауну

У Києві не зупинять роботу громадського транспорту під час локдауну.

Про це заявив перший заступник мера Києва Микола Поворозник у Facebook.

Він пояснив, що Кабмін надав право регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо роботи транспорту, коли регіон переходить у "червону" зону.

Перший заступник Кличка поінформував, що відповідна комісія КМДА ухвалила рішення дозволити наземному транспорту столиці та метрополітену працювати, проте з наповненістю не більше 50% місць.