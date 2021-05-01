В КГГА ответили Офису президента: городская власть не может запретить мирные акции

Киевская городская государственная администрация (КГГА) отреагировала на замечание офиса президента о проведении марша ко Дню создания дивизии СС "Галичина" . В КГГА отмечают, что городская власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированное гражданам Конституцией Украины.

Отмечается, что в соответствии с процедурой, организаторы ставят в известность городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции.

"По информации КГГА, марш, который состоялся в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция к дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок", - говорится в сообщении.

Власти Киева подчеркивают, что не имеют механизмов запретить проведение марша. А расследование событий на акции должны проводить правоохранительные органы.