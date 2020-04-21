Кличко рассказал, кто выполняет обязанности Поворозника

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник возложил исполнение своих обязанностей на заместителя Валентина Мандриевского. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Киевская власть рассчитывает на объективное расследование этого дела.

"По расследованию дела в отношении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в частности. Чтобы расследование было беспристрастным, он написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей на время расследования. Возложил исполнение обязанностей на заместителя Валентина Мандриевского". - рассказал он.

Ранее сообщалось, что Николай Поворозник отстранен от исполнения своих обязанностей на время следствия.

Отметим, ряд СМИ со ссылкой на источники заявили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий. Также в здании КГГА проводились обыски.

Позже он опроверг обвинения во взяточничестве в свой адрес, назвав их провокацией и потребовал немедленного расследования этого инцидента.