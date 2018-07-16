Кличко рассказал об уникальной технологии, по которой создают памятник в Киеве

Памятник Илье Муромцу вскоре планируют установить в Киеве

Памятник богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу, который вскоре планируют установить в Киеве, создают по уникальной технологии, которую до этого не использовали. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает прес-служба Кличко.

. Друзья! Близятся к финалу работы по изготовлению скульптуры Ильи Муромца, которую уже скоро презентуем в парке «Муромец». Это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Его части отливают в формах, изготовленных с помощью 3D принтера. Такого (для пам'ятника большого размера в Украине и, может быть, и в мире еще не делали! Чтобы ускорить процесс, который мог занять несколько лет, талантливому скульптору Volodymyr Zhuravel пришлось изобрести такую уникальную технологию. То есть, сначала скульптуру богатыря, для образа которого позировал Василий Вирастюк, вылепили, потом отсканировали и с помощью специальной программы создали 3D модель. Далее - каждую деталь будущего памятника печатали на 3D принтере, чтобы подготовить формы для выливания Ильи в бронзе. Сегодня в литейные кипит работа, Муромец бронзовішає-:))). А Володя Журавель в восторге от творческо-производственного процесса. Кстати, памятник будет немаленьким – 11 метров высотой вместе с гранитным холмом и постаментом. И, друзья, не думаю, что стоит спорить нужен нам памятник Муромцу или нет. Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, - это наш богатырь, это наша история. Которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова, там, где когда-то располагалась жена князя Владимира! Опубликовано Виталием Кличко Воскресенье, 15 июля 2018 г.

По словам мэра, части для форм скульптуры, которые потом заливают бронзой, изготавливали с помощью 3D-принтера. Работы по изготовлению Муромца приближаются к финалу.

"Близятся к финалу работы по изготовлению скульптуры Ильи Муромца, которую уже в скором времени установим и презентуем в парке "Муромец". Это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Его части отливают в формах, изготовленных с помощью 3D-принтера. Такого (для памятника большого размера) в Украине и, может быть, и в мире еще не делали!", - добавил он.

Мэр объяснил, что без применения 3D-принтера работы могли бы затянуться на несколько лет. Такую уникальную технологию предложил молодой талантливый скульптор Владимир Журавель. С работами Журавля киевляне уже знакомы. В частности, это всем известная скульптура детей на Почтовой площади.

"Сначала скульптуру богатыря, для образа которого позировал Василий Вирастюк, вылепили, потом отсканировали и с помощью специальной программы создали 3D-модель. Далее - каждую деталь будущего памятника печатали на 3D-принтере, чтобы подготовить формы для выливания Ильи в бронзе. Сегодня в литейные кипит работа, Муромец становится бронзовым. А Володя Журавель - в восторге от творческо-производственного процесса", - написал Кличко.

Памятник Муромцу будет немалым – 11 метров высотой вместе с гранитным холмом и постаментом. Установят скульптуру в одноименном парке "Муромец" в столице.

"Не думаю, что стоит спорить, нужен ли нам памятник Муромцу или нет. Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, - это наш богатырь, это наша история. Которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова, там, где когда-то располагалась жена князя Владимира!", - подчеркнул Кличко.

Также он опубликовал видео, в котором скульптор раскрывает секреты уникальной технологии создания Муромца.