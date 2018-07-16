Кличко розповів про унікальну технологію, за якою створюється пам’ятник в Києві

Пам'ятник Іллі Муромцю невдовзі планують встановити в Києві

Пам'ятник богатирю часів Київської Русі Іллі Муромцю, який невдовзі планують встановити в Києві, створюють за унікальною технологією, яку до цього не використовували. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає прес-служба Кличка.

. Друзі! Наближаються до фіналу роботи з виготовлення скульптури Іллі Муромця, яку вже незабаром презентуємо в парку «Муромець». Це буде унікальний пам‘ятник, створений за найсучаснішими технологіями. Його частини відливають у формах, виготовлених за допомогою 3D принтера. Такого (для пам'ятника великого розміру) в Україні та, може, й у світі ще не робили! Щоб прискорити процес, який міг зайняти кілька років, талановитому скульптору Volodymyr Zhuravel довелося винайти таку унікальну технологію. Тобто, спочатку скульптуру богатиря, для образу якого позував Василь Вірастюк, виліпили, потім відсканували і за допомогою спеціальної програми створили 3D модель. Далі - кожну деталь майбутнього пам‘ятника друкували на 3D принтері, щоб підготувати форми для виливання Іллі в бронзі. Сьогодні в ливарні кипить робота, Муромець бронзовішає-:))). А Володя Журавель у захваті від творчо-виробничого процесу. До речі, пам‘ятник буде немаленьким – 11 метрів заввишки разом з пагорбом і гранітним постаментом. І, друзі, не думаю, що варто сперечатися потрібен нам пам‘ятник Муромцю чи ні. Ілля Муромець, який, за переказами, народився під Черніговом, служив князю Володимиру, охороняв місто Київ і похований у Києво-Печерській лаврі, - це наш богатир, це наша історія. Яку сьогодні, на жаль, намагаються у нас поцупити. Тому Муромець стоятиме в Києві, на території Труханового острова, там, де колись розташовувалася дружина князя Володимира! Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 15 липня 2018 р.

За словами мера, частини для форм скульптури, які потім заливають бронзою, виготовляли за допомогою 3D-принтера. Роботи з виготовлення Муромця наближаються до фіналу.

"Наближаються до фіналу роботи з виготовлення скульптури Іллі Муромця, яку вже незабаром встановимо і презентуємо в парку «Муромець». Це буде унікальний пам‘ятник, створений за найсучаснішими технологіями. Його частини відливають у формах, виготовлених за допомогою 3D-принтера. Такого (для пам'ятника великого розміру) в Україні та, може, й у світі ще не робили!", - додав він.

Мер пояснив, що без застосування 3D-принтера роботи могли б затягнутися на декілька років. Таку унікальну технологію запропонував молодий талановитий скульптор Володимир Журавель. З роботами Журавля кияни уже знайомі. Зокрема, це усім відома скульптура дітей на Поштовій площі.

"Спочатку скульптуру богатиря, для образу якого позував Василь Вірастюк, виліпили, потім відсканували і за допомогою спеціальної програми створили 3D-модель. Далі - кожну деталь майбутнього пам‘ятника друкували на 3D-принтері, щоб підготувати форми для виливання Іллі в бронзі. Сьогодні в ливарні кипить робота, Муромець бронзовішає. А Володя Журавель - у захваті від творчо-виробничого процесу", - написав Кличко.

Пам‘ятник Муромцю буде немалим – 11 метрів заввишки разом з пагорбом і гранітним постаментом. Встановлять скульптуру в однойменному парку "Муромець" у столиці.

"Не думаю, що варто сперечатися, чи потрібен нам пам‘ятник Муромцю чи ні. Ілля Муромець, який, за переказами, народився під Черніговом, служив князю Володимиру, охороняв місто Київ і похований у Києво-Печерській лаврі, - це наш богатир, це наша історія. Яку сьогодні, на жаль, намагаються у нас поцупити. Тому Муромець стоятиме в Києві, на території Труханового острова, там, де колись розташовувалася дружина князя Володимира!", - підкреслив Кличко.

Також він опублікував відео, в якому скульптор розкриває секрети унікальної технології створення Муромця.