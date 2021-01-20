Кличко рассказал, как столица снижает уровень вредных выбросов

Столица продолжает воплощать проекты для более экологичной работы крупных предприятий.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Загрязненность воздуха - это проблема сегодня для Киева. И ее не решали десятками лет. Кроме того, что город стремительно развивается и растет, в нем немало предприятий, которые не соответствуют по технологиям современным стандартам. Например - мусоросжигательный завод "Энергия", перерабатывающий 25% столичного мусора. Надлежащей реконструкции и обновления на нем не осуществляли десятки лет. Несколько лет назад мы взялись за решение этой проблемы. В прошлом году завершили капремонт всех четырех электрофильтров. Это позволило значительно уменьшить уровень выбросов в атмосферу", - сообщил Кличко.

По его словам, в 2020 году, на "Энергии" начали строительство высокотехнологичной системы для химической очистки дыма от сжигания бытовых отходов. Установка системы химочистки позволит достичь экологических параметров, соответствующих европейским нормам. Это очень важный этап переооборудования завода.

"Также мы уже установили в Киеве первые стационарные посты мониторинга воздуха, что позволяет изучать и реагировать на ситуацию с вредными выбросами. Такие посты уже есть в Дарницком районе города. Также отмечу, что на Дарницкой ТЭЦ, которая работает на угле, завершили строительство второго электрофильтра. Благодаря этому уже существенно снизили уровень вредных выбросов. А в планах - строительство фильтров на другие котлы и применение более экологичных и современных технологий работы электростанции", - отметил мэр столицы.

Кличко также отметил, что столица осуществляет подготовку к реконструкции Бортнической станции аэрации. Это - государственный проект. Параллельно, за счет бюджета Киева и Государственного фонда регионального развития, город завершает строительство насосной станции первого подъема. Она будет собирать почти половину канализационных стоков столицы для последующей их транспортировки на очистные сооружения Бортнической станции.

"Это - только часть больших экологических проектов, которые мы внедряем. Ну, и продолжаем делать Киев более зеленым - создавая новые парки и скверы, зоны отдыха", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада рассмотрит законопроект о снижении влияния промышленного загрязнения на следующей неделе. Этот закон сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете по вопросам экологической политики и природопользования.