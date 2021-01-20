Кличко розповів, як столиця знижує рівень шкідливих викидів

Столиця продовжує втілювати проекти для більш екологічної роботи великих підприємств.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

"Забрудненість повітря - це проблема сьогодні для Києва. І її не вирішували десятками років. Окрім того, що місто стрімко розвивається і росте, в ньому чимало підприємств, які не відповідають за технологіями сучасним стандартам. Наприклад - сміттєспалювальний завод "Енергія", що переробляє 25% столичного сміття. Належної реконструкції та оновлення на ньому не здійснювали десятки років. Кілька років тому ми взялися за вирішення цієї проблеми. Минулого року завершили капремонт усіх чотирьох електрофільтрів. Це дозволило значно зменшити рівень викидів у повітря", - повідомив Кличко.

За його словами, у 2020 році, на "Енергії" розпочали будівництво високотехнологічної системи для хімічного очищення диму від спалювання побутових відходів. Встановлення системи хімочистки дозволить досягнути екологічних параметрів, що відповідатимуть європейським нормам. Це дуже важливий етап переоснащення заводу.

"Також ми вже встановили в Києві перші стаціонарні пости моніторингу повітря, що дозволяє вивчати та реагувати на ситуацію зі шкідливими викидами. Такі пости вже є в Дарницькому районі міста. Також зазначу, що на Дарницькій ТЕЦ, яка працює на вугіллі, завершили будівництво другого електрофільтру. Завдяки цьому вже суттєво знизили рівень шкідливих викидів. А в планах - будівництво фільтрів на інші котли та застосування більш екологічних і сучасних технологій роботи електростанції", - наголосив мер столиці.

Кличко також зазначив, що столиця здійснює підготовку до реконструкції Бортницької станції аерації. Це - державний проект. Паралельно, коштом бюджету Києва та Державного фонду регіонального розвитку, місто завершує будівництво насосної станції першого підйому. Вона збиратиме майже половину каналізаційних стоків столиці для подальшого їх транспортування на очисні споруди Бортницької станції.

"Це - тільки частина великих екологічних проектів, які ми впроваджуємо. Ну, і продовжуємо робити Київ зеленішим - створюючи нові парки та сквери, зони відпочинку", - підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада розгляне законопроект про зниження впливу промислового забруднення наступного тижня. Цей закон зараз перебуває на розгляді у профільному комітеті з питань екологічної політики та природокористування.