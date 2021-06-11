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Кличко розповів, коли розпочнеться пляжний сезон в Києві

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 12:45
Кличко розповів, коли розпочнеться пляжний сезон в Києві Фото: Кличко назвав умову початку пляжного сезону в Києві (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Офіційно пляжний сезон в Києві ще не стартував, оскільки температура у Дніпрі наразі менш як 17 градусів. Сезон розпочнеться, коли температура води потеплішає - стане теплішою за +17 градусів.

Про це на брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

"Офіційно сезон не стартував, оскільки температура води у Дніпрі поки що холодна. Відпочинок з купанням за нормами дозволений при температурі вищій за 17 градусів", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що наразі вже 14 комунальних пляжів готові для прийняття відпочивальників. На них обладнані роздягальні, пункти рятувальників, громадські вбиральні. Також у КМДА визначили 18 зон відпочинку біля води, але поки що без купання через низьку температуру води.

Мер також повідомив, що 9 муніципальних пляжів цьогоріч претендують на отримання міжнародної екологічної відзнаки "Блакитний прапор".

Нагадаємо, минулого року пляжний сезон в Києві завершився 15 вересня. Тоді рятувальники Kyiv Lifeguard Service завершили сезонну роботу на муніципальних пляжах. Киянам і гостям міста було рекомендовано відвідувати офіційні пляжі лише як зони відпочинку.

Незадовго до цього у Києві на всіх муніципальних пляжах заборонили купатися через активне цвітіння води в Дніпрі.

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