Кличко розповів, коли розпочнеться пляжний сезон в Києві
Офіційно пляжний сезон в Києві ще не стартував, оскільки температура у Дніпрі наразі менш як 17 градусів. Сезон розпочнеться, коли температура води потеплішає - стане теплішою за +17 градусів.
Про це на брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.
"Офіційно сезон не стартував, оскільки температура води у Дніпрі поки що холодна. Відпочинок з купанням за нормами дозволений при температурі вищій за 17 градусів", - сказав Кличко.
Мер зазначив, що наразі вже 14 комунальних пляжів готові для прийняття відпочивальників. На них обладнані роздягальні, пункти рятувальників, громадські вбиральні. Також у КМДА визначили 18 зон відпочинку біля води, але поки що без купання через низьку температуру води.
Мер також повідомив, що 9 муніципальних пляжів цьогоріч претендують на отримання міжнародної екологічної відзнаки "Блакитний прапор".
Нагадаємо, минулого року пляжний сезон в Києві завершився 15 вересня. Тоді рятувальники Kyiv Lifeguard Service завершили сезонну роботу на муніципальних пляжах. Киянам і гостям міста було рекомендовано відвідувати офіційні пляжі лише як зони відпочинку.
Незадовго до цього у Києві на всіх муніципальних пляжах заборонили купатися через активне цвітіння води в Дніпрі.