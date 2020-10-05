Кличко рассказал, какие улицы Киева будут отремонтированы в следующем году

Мэр Киева Виталий Кличко поделился планами по ремонтам дорог на следующий год.

Об этом мэр рассказал во время онлайн пресс-конференции.

"Пока позволяет погода мы продолжаем ремонты дорог в столице. Могу точно сказать, что обновление дорог и путепроводов будет одним из приоритетов и в следующем году. В 2021 году мы планируем завершить реконструкцию, в частности, Пейзажной аллеи, капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской. Продолжим работы по строительству улиц Довбуша, Большой Кольцевой дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта. Подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского до аэропорта "Киев" (Жуляны). Также продолжим работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Проспекта Гагарина с реконструкцией транспортной развязки возле метро "Черниговская", - сообщил Кличко.

Относительно новых объектов мэр отметил, что будет начато строительство велодорожки на Набережном шоссе - от Почтовой площади до моста Патона.

Начнется также проектирование работ по реконструкции моста Патона, капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда.

"Также в планах - капремонт Софийской площади и некоторых улиц в центре города. В частности, улиц Льва Толстого и Терещенковской. Продолжим и обновления межквартальных проездов и придомовых территорий во всех районах города. А завтра мы откроем два обновленных путепровода на улице Богатырской. И до конца года - еще много обновленных объектов", - сказал мэр.

Также мэр напомнил о масштабной программе по замене старых ртутных и натриевых светильников, начатую КП "Киевгорсвет" в конце 2017-го года. Новое уличное освещение устанавливают на всех улицах и объектах, где осуществляют капитальные ремонты.

"На сегодня заменили на современные LEDи почти 35 тысяч старых светильников. А также обновили свыше 10 тысяч опор. Современное освещение уже имеют сотни столичных улиц, проспектов, придомовых территорий, парков и скверов, большинство мостов. В последнее время работы по капитальному ремонту системы освещения осуществили или завершают на улицах: Вифлеемская, Сортировочная, Урловская, Сечевых стрельцов, Ивана Франко, Золотоворотская, Малоподвальная", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева сообщал, что Киев подготовился к отопительному сезону заблаговременно и готов к запуску тепла.