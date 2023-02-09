Кличко провів внутрішній аудит одного з департаментів та передав матеріали правоохоронцям

"За результатом перевірки та систематизації матеріалів Департамент [внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА] зробив аудиторський звіт, у якому йдеться про виявлені фінансові порушення в діяльності окремих службових осіб. І хоча вони вже не працюють на посадах, переконаний, мають відповідати перед законом! Тому дав доручення направити звіт до правоохоронних органів для відповідного реагування", - заявив Кличко.

Мер Києва також повідомив, що порушення були виявлені Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Він перевіряв діяльність Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій (ДІКТ), а також КП "Інформатика", КП "Київтелесервіс" та КП ГІОЦ за період 2018-2020 років. На той час ДІКТ очолював Юрій Назаров.