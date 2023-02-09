RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко провел внутренний аудит одного из департаментов и передал материалы правоохранителям

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко поручил передать правоохранительным органам результаты аудита, который выявил финансовые нарушения в деятельности отдельных сотрудников Департамента информационно-коммуникационных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кличко.

"По результатам проверки и систематизации материалов Департамент [внутреннего финансового контроля и аудита КГГА] сделал аудиторский отчет, в котором говорится о выявленных финансовых нарушениях в деятельности отдельных должностных лиц. И хотя они уже не работают на должностях, убежден, должны отвечать перед законом! Поэтому дал поручение направить отчет в правоохранительные органы для соответствующего реагирования", - заявил Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что нарушения были обнаружены Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Он проверял деятельность Департамента информационно-коммуникационных технологий (ДИКТ), а также КП "Информатика", КП "Киевтелесервис" и КП ГИОЦ за период 2018-2020 годов. В то время ДИКТ возглавлял Юрий Назаров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий Кличко