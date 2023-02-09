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Кличко провів внутрішній аудит одного з департаментів та передав матеріали правоохоронцям

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Четвер 09 лютого 2023 20:24
Кличко провів внутрішній аудит одного з департаментів та передав матеріали правоохоронцям Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко доручив передати до правоохоронних органів результати аудиту, який виявив фінансові порушення в діяльності окремих співробітників Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кличка.

"За результатом перевірки та систематизації матеріалів Департамент [внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА] зробив аудиторський звіт, у якому йдеться про виявлені фінансові порушення в діяльності окремих службових осіб. І хоча вони вже не працюють на посадах, переконаний, мають відповідати перед законом! Тому дав доручення направити звіт до правоохоронних органів для відповідного реагування", - заявив Кличко.

Мер Києва також повідомив, що порушення були виявлені Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Він перевіряв діяльність Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій (ДІКТ), а також КП "Інформатика", КП "Київтелесервіс" та КП ГІОЦ за період 2018-2020 років. На той час ДІКТ очолював Юрій Назаров.

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Київ Віталий Кличко
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