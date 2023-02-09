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Кличко провел внутренний аудит одного из департаментов и передал материалы правоохранителям

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Четверг 09 февраля 2023 20:24
Кличко провел внутренний аудит одного из департаментов и передал материалы правоохранителям Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко поручил передать правоохранительным органам результаты аудита, который выявил финансовые нарушения в деятельности отдельных сотрудников Департамента информационно-коммуникационных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кличко.

"По результатам проверки и систематизации материалов Департамент [внутреннего финансового контроля и аудита КГГА] сделал аудиторский отчет, в котором говорится о выявленных финансовых нарушениях в деятельности отдельных должностных лиц. И хотя они уже не работают на должностях, убежден, должны отвечать перед законом! Поэтому дал поручение направить отчет в правоохранительные органы для соответствующего реагирования", - заявил Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что нарушения были обнаружены Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Он проверял деятельность Департамента информационно-коммуникационных технологий (ДИКТ), а также КП "Информатика", КП "Киевтелесервис" и КП ГИОЦ за период 2018-2020 годов. В то время ДИКТ возглавлял Юрий Назаров.

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Киев Виталий Кличко
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