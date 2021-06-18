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Кличко проверил ремонт школы, которую откроют 1 сентября 

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет реконструкция одной из столичных школ и показал видео с объекта.

Видео опубликовано на YouTube-канале Кличко.

"Проверил, как идет реконструкция столичной школы №22 в Соломенском районе. Там фактически построили новое заведение: школа трехэтажная, рассчитана на 425 учеников и в ней есть все необходимые, комфортные помещения. Это - первая школа в Соломенском районе, где воплотили современную энергонезависимую систему, чтобы отапливать здание и нагревать воду благодаря грунтовым тепловым насосам. В помещении, кроме учебных классов, будет гардеробная, медицинский блок, читальный, спортивный и хореографический залы. Кроме того, здание оборудуют лифтами и пандусами для комфорта маломобильных групп населения", - рассказал Кличко.

Это будет девятая из новых, современных школ, которые столичные власти открыли в течение последних нескольких лет.

Учеников школа №22 будет принимать уже с 1 сентября этого года.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что Киев практически преодолел очередь в детские сады благодаря тому, что за последние годы построили или реконструировали 33 сада.

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Виталий Кличкошкола