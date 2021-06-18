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9 тысяч мест в детских садах свободны - Киев поборол очереди, - Кличко

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Киев, Пятница 18 июня 2021 15:38
9 тысяч мест в детских садах свободны - Киев поборол очереди, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Виталий Кличко, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киев практически справился с очередью в детские сады благодаря тому, что за последние годы построили или реконструировали 33 садика.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Мы можем сказать, что Киев практически поборол очереди в детские сады. И столица продолжает расширять сеть дошкольного образования. Ежегодно мы строим новые и обновляем существующие сады, увеличиваем количество мест в них. Только в прошлом году в столице построили или полностью реконструировали четыре детсада. А за последние несколько лет - 33", - сообщил Кличко.

Он отметил, что внедренная в 2017 году электронная система записи детей в детские сады эффективно работает.

"Мы полностью автоматизировали процесс получения приглашения в выбранное родителями заведение. В этом году 19 тысяч детей по таким приглашениям уже зачислены в детские сады Киева. Еще 9 тысяч мест - свободны. На них разослали приглашения и ожидают ответа от родителей. Городские власти также ввели проект "Деньги ходят за ребенком", который дает родителям возможность получить компенсацию из городского бюджета за обучение детей в частных детсадах. В прошлом году таким правом воспользовались более 1,5 тысячи киевских семей", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что из-за коронавируса летом в столице не будут работать пришкольные лагеря. В то же время, продолжат работу учреждения пришкольного образования и детсады.

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