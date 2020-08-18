ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кличко проверил, готовы ли столичные школы к новому учебному году

Киев, Вторник 18 августа 2020 16:15
Кличко проверил, готовы ли столичные школы к новому учебному году
Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По словам мэра, учебный процесс должен начаться, но в новых условиях

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, готовы ли столичные школы к новому учебному году. В частности, работать в новых условиях с соблюдением необходимых правил безопасности.

Об этом мэр сообщил в Facebook, опубликовав видео визита в одну из столичных гимназий.

"Столичные школы готовятся принять учеников с 1 сентября. Сегодня посетил гимназию "Введенская" №107 в Подольском районе и проверил образовательное учреждение на соответствие правилам работы в новых реалиях. Гимназия подготовилась. Вместо двух входов в заведение открыли четыре. В учебных классах установили умывальники. Создали две зоны и для обучения на свежем воздухе. Планируют увеличить время перерыва между уроками", - отметил мэр.

Друзья! Столичные школы готовятся принять учеников с 1 сентября. Сегодня посетил гимназию «Введенская» № 107, что в...

Опубликовано Виталием Кличко Вторник, 18 августа 2020 г.

Также, по его словам, в гимназии есть изолятор, куда будут отправлять детей до прибытия медиков - в случае подозрения на коронавирус. Закупили все необходимые дезинфицирующие и антисептические средства, моющие средства для обработки помещений, маски, бесконтактные термометры.

На все учебные заведения город приобрел почти 3 тысячи таких термометров.

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях. С соблюдением всех правил! И школы готовы к этому. Вместе с тем мы подготовили несколько возможных сценариев учения на случай ухудшения ситуации с распространением вируса. Если в школах будут случаи заболевания коронавируса, педагоги и медики разработали поэтапный план, как эти учебные заведения будут работать в таких условиях", - добавил Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 сентября в школу будет запрещен вход и передвижение внутри без масок или респираторов.

Также сообщалось, что вторая волна коронавируса в Украине ожидается с октября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Виталий КличкоКиевшкола
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь