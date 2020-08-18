За словами мера, навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах
Мер Києва Віталій Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року. Зокрема, працювати в нових умовах із дотриманням необхідних правил безпеки.
Про це мер повідомив у Facebook, опублікувавши відео візиту до однієї зі столичних гімназій.
"Столичні школи готуються прийняти учнів із 1 вересня. Сьогодні відвідав гімназію "Введенська" № 107, що в Подільському районі, та перевірив навчальний заклад на відповідність правилам роботи в нових реаліях. Гімназія підготувалась. Замість двох входів до закладу відкрили чотири. У навчальних класах встановили умивальники. Створили дві зони й для навчання на свіжому повітрі. Планують збільшити час на перерви між уроками", - зазначив мер.
Друзі! Столичні школи готуються прийняти учнів із 1 вересня. Сьогодні відвідав гімназію «Введенська» № 107, що в...Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 18 серпня 2020 р.
Також, за його словами, у гімназії є ізолятор, куди відправлятимуть дітей до прибуття медиків - у випадку підозри на коронавірус. Закупили всі необхідні дезінфікуючі та антисептичні засоби, мийні засоби для обробки приміщень, маски, безконтактні термометри.
На всі навчальні заклади місто придбало майже 3 тисячі таких термометрів.
"Навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах. З дотриманням усіх правил! І школи готові до цього. Разом із тим, ми підготували декілька можливих сценаріїв навчання на випадок погіршення ситуації з розповсюдженням вірусу. Якщо в школах будуть випадки захворювання на коронавірус, освітяни і медики розробили поетапний план, як ці навчальні заклади працюватимуть у таких умовах", - додав Кличко.
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 вересня в школу буде заборонений вхід і пересування усередині без масок або респіраторів.
Також повідомлялося, що друга хвиля коронавіруса в Україні очікується з жовтня.