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Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 16:15
Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року
Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

За словами мера, навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року. Зокрема, працювати в нових умовах із дотриманням необхідних правил безпеки.

Про це мер повідомив у Facebook, опублікувавши відео візиту до однієї зі столичних гімназій.

"Столичні школи готуються прийняти учнів із 1 вересня. Сьогодні відвідав гімназію "Введенська" № 107, що в Подільському районі, та перевірив навчальний заклад на відповідність правилам роботи в нових реаліях. Гімназія підготувалась. Замість двох входів до закладу відкрили чотири. У навчальних класах встановили умивальники. Створили дві зони й для навчання на свіжому повітрі. Планують збільшити час на перерви між уроками", - зазначив мер.

Друзі! Столичні школи готуються прийняти учнів із 1 вересня. Сьогодні відвідав гімназію «Введенська» № 107, що в...

Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Також, за його словами, у гімназії є ізолятор, куди відправлятимуть дітей до прибуття медиків - у випадку підозри на коронавірус. Закупили всі необхідні дезінфікуючі та антисептичні засоби, мийні засоби для обробки приміщень, маски, безконтактні термометри.

На всі навчальні заклади місто придбало майже 3 тисячі таких термометрів.

"Навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах. З дотриманням усіх правил! І школи готові до цього. Разом із тим, ми підготували декілька можливих сценаріїв навчання на випадок погіршення ситуації з розповсюдженням вірусу. Якщо в школах будуть випадки захворювання на коронавірус, освітяни і медики розробили поетапний план, як ці навчальні заклади працюватимуть у таких умовах", - додав Кличко.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 вересня в школу буде заборонений вхід і пересування усередині без масок або респіраторів.

Також повідомлялося, що друга хвиля коронавіруса в Україні очікується з жовтня.

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