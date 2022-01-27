ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кличко прокомментировал инициативу Кабмина по увольнению глав РГА в Киеве

Новина українською →
Киев, Четверг 27 января 2022 18:34
Кличко прокомментировал инициативу Кабмина по увольнению глав РГА в Киеве Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр столицы Виталий Кличко назвал согласование Правительством увольнения глав РГА подавлением местного самоуправления. Он подчеркнул, что соответствующее решение Кабмина неконституционно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Кличко в Facebook.

"С политической же точки зрения скажу одно: таким "решением" члены правительства присоединились к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине и попытке построить жесткую вертикаль власти. Недемократическую и неконституционную. Киевлян хочу заверить: интересов громады я не сдам. И буду защищать право жителей столицы на самоуправление в своем городе", - подчеркнул Кличко.

Лидер "УДАРа" призвал власти прекратить внутренний раздор и сосредоточить усилия на противодействии внешней агрессии.

"Не надо руководствоваться принципом "если ты не прислуга, значит - враг". Не надо презирать местное самоуправление и давить и уничтожать его! Враг сегодня у нас – один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок. Сегодня важны единство и совместные усилия, чтобы защитить и сохранить наше государство. И не время для личностных рефлексий или соревнований. Украинцы снова должны продемонстрировать свое достоинство, сплоченность и готовность всем вместе дать отпор агрессору", - подытожил Кличко.

Кличко сообщил, что не будет увольнять представителей провластной партии с должностей в КГГА за политическую принадлежность.

"Я оцениваю и увольняю людей по результатам их работы, а не по политической принадлежности. Как это происходит во всех демократических странах. Такими принципами должна руководствоваться и центральная власть. Чтобы управление - и местное, и государственное - было в Украине профессиональным и эффективным, а не политически лояльным. С юридической точки зрения - чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Ибо местное самоуправление - это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не следует пренебрегать Конституцией и законами. Надеюсь, у президента есть кому посоветовать, что не стоит принимать предложение правительства. Потому что уже суд будет давать правовую оценку нарушению закона", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, Кабмин согласовал увольнение трех глав киевских районных городских государственных администраций (РГА). Ранее на этой неделе были урезаны полномочия главы Киевской городской государственной администрации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
NEWS
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
DAILY
Расстрел военных в Днепре. Что могло стать причиной трагедии
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Расстрел военных в Днепре. Что могло стать причиной трагедии