Кабмин согласовал увольнение трех глав киевских РГА. До этого урезав полномочия Кличко
Фото: увольнение глав киевских РГА теперь инициирует премьер Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Кабинет министров Украины согласовал увольнение трех глав киевских районный городских государственных администраций (РГА). Ранее на этой неделе были урезаны полномочия главы Киевской городской государственной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мальничука.
По его словам, на сегодняшнем заседании Кабмина согласовано увольнение:
- Ярослава Лагуты - с должности главы Дарницкой районной государственной администрации в Киеве;
- Игоря Щербака - с должности главы Днепровской районной государственной администрации в Киеве;
- Олега Горяги - с должности главы Шевченковской районной государственной администрации в Киеве.
Отметим, ранее главы киевских РГА назначались и увольнялись по представлению Кабмина в соответствии с предложениями главы Киевской городской государственной администрации, которым является Виталий Кличко.
Но на этой неделе правительство изменило порядок, и теперь назначение и увольнение глав киевских РГА инициирует премьер-министр.