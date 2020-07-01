Кличко призвали уволить коррупционеров, которые связаны с Комарницким, Зубиком и Кучером

Активисты ОО "Стоп произволу" убеждены, что председатель Департамента градостроительства и архитектуры Александр Свистунов, первый заместитель Александр Яструбенко и заместитель Юрий Таций годами возглавляют коррупцию в КГГА, и требуют от мэра Виталия Кличко уволить их с занимаемых должностей.

Об этом они заявили во время заседания комиссии КГГА по проверке информации о резонансных объектах строительства с целью остановить коррупцию в Департаменте градостроительства и архитектуры.

По словам активистов, они покрывают незаконные стройки экс-руководителя фракции "Блока Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого, которого в СМИ называют "смотрящим" за Киевом, владельца "ИнтергалБуда" Владимира Зубика и экс-председателя Киевской ГАСИ Сергея Кучера, который до сих пор имеет влияние на строительно-архитектурную сферу столицы.

“В Департаменте архитектуры КГГА издавна процветает коррупция. Его директор Свистунов вместе с заместителями Тацием и Яструбенко в течение несокльких лет потакают незаконным стройкам в Киеве, имея с этого откаты. Бенефициарами незаконных строек, которые "прикормили" чиновников столичной архитектуры, является "смотрящий" Комарницкий, владелец "Интергал-Буда" Зубик и бывший председатель Киевской ГАСИ Кучер, который и сейчас сохраняет влияние на сферу госархконтроля. Мы много раз обращались к архитектурному департаменту КГГА относительно таких объектов, как ЖК CITY HUB по ул. Кудряшова, 10, ЖК "Академ Квартал" по адресу перейлоу Приборный, 10, которые строит Зубик, а также объектов по адресам Жмаченко, 20, Победы, 50-А, Почтовая площадь, 3-Б. Все эти стройки незаконны. Однако никаких конкретных действий по их приостановлению мы от чиновников не дождались. Очевидно, что Свистунов, Таций и Яструбенко просто покрывают владельца незаконных застроек Зубика, “рєшалу” Кучера и "смотрящего" Комарницкого”, - заявил председатель "Стоп Произволу Сергей Северин.

Активисты требуют, чтобы мэр города Виталий Кличко уволил Свистунова, Тация и Яструбенко, а также обратился к правоохранителям для расследования их связи с Комарницким, Зубиком и Кучером.

“Мы требуем от мэра Киева Виталия Кличко реакции в отношении коррупции, которая процветает в стенах КГГА, а именно - в Департаменте градостроительства и архитектуры. Если Кличко не отстранит Свистунова, Тация и Яструбенко от должностей и не прекратит коррупцию в архитектуре, если он не обратится в правоохранительные органы, чтобы расследовать связь этих чиновников с Зубиком и Кучером, а также "смотрящим" Комарницким, это будет означать только одно - что он знает об этой коррупции и возглавляет ее”, - подчеркнул глава ГО.

Он также призвал Виталия Кличко вместе проехаться по указанным адресам, чтобы тот воочию убедился - там происходят незаконные стройки, и сразу остановил их.

"Мы требуем от городского головы, чтобы мы сейчас вместе уехали вместе с журналистами и активистами по этим незаконным стройкам, показали мэру все, что там творится, и он сразу же принял решение остановить их. Мы требуем действий и решений от мэра прямо сейчас. Мы не хотим и не можем больше ждать. Если Кличко не выполнит наши требования - значит, он тоже в доле от этих коррупционных схем на строительстве", - резюмировал Сергей Северин.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info сообщали, что Комарницкий с Кличко и Тищенко присвоили 6 млрд грн, выделенные на Подольско-Воскресенский мост.