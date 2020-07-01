Кличко закликали звільнити корупціонерів, які пов'язані з Комарницьким, Зубиком та Кучером

Активісти ГО "Стоп свавіллю" переконані, що голова Департаменту містобудування та архітектури Олександр Свистунов, перший заступник Олександр Яструбенко та заступник Юрій Тацій роками очолюють корупцію у КМДА, й вимагають від мера Віталія Кличка звільнити їх з посад.

Про це вони заявили під час засіданні комісії КМДА з перевірки інформації щодо резонансних об‘єктів будівництва з метою зупинити корупцію у Департаменті містобудування та архітектури.

За словами активістів, вони покривають незаконні будівництва екс-керівника фракції "Блок Черновецького" в Київраді Дениса Комарницького, якого в ЗМІ називають "смотрящім" за Києвом, власника "ІнтергалБуду" Володимира Зубика та екс-голови Київської ДАБІ Сергія Кучера, котрий досі має вплив на будівельно-архітектурну сферу столиці.

“В Департаменті архітектури КМДА здавна процвітає корупція. Його директор Свистунов разом з заступниками Тацієм і Яструбенко протягом років потурають незаконним будівництвам в Києві, маючи з цього відкати. Бенефіціарами незаконних будівництв, котрі “прикормили” чиновників столичної архітектури, є “смотрящий” Комарницький, власник “Інтергал Буду” Зубик та колишній голова Київської ДАБІ Кучер, котрий і зараз зберігає вплив на сферу держархконтролю. Ми багато разів зверталися до архітектурного департаменту КМДА щодо таких об'єктів, як ЖК CITY HUB по вул. Кудряшова, 10, ЖК "Академ Квартал" за адресою пров. Приладний, 10, які будує Зубик, а також об'єкти за адресами Жмаченка, 20, Перемоги, 50-А, Поштова площа, 3-Б. Всі ці будівництва - незаконні. Проте жодних конкретних дій по їх зупиненню ми від чиновників не дочекалися. Очевидно, що Свистунов, Тацій та Яструбенко просто покривають власника незаконних забудов Зубика, “рєшалу” Кучера та "смотрящєго" Комарницького”, - заявив голова “Стоп Свавіллю” Сергій Северін.

Активісти вимагають, аби мер міста Віталій Кличко звільнив Свистунова, Тація та Яструбенко, а також звернувся до правоохоронців задля розслідування їхнього зв'язку з Комарницьким, Зубиком і Кучером.

“Ми вимагаємо від мера Києва Віталія Кличка реакції щодо корупції, яка процвітає в стінах КМДА, а саме - у Департаменті містобудування та архітектури. Якщо Кличко не відсторонить Свистунова, Тація та Яструбенко від посад і не припинить корупцію в архітектурі, якщо він не звернеться до правоохоронних органів, аби розслідувати зв'язок цих чиновників з Зубиком та Кучером, а також “смотрящим” Комарницьким, це буде означати тільки одне - що він знає про цю корупцію та очолює її”, - наголосив голова ГО.

Він також закликав Віталія Кличка разом проїхатися по вказаним адресам, щоб той на власні очі пересвідчився - там відбуваються незаконні будівництва, та одразу зупинив їх.

"Ми вимагаємо від міського голови, аби ми зараз разом поїхали разом з журналістами та активістами по цим незаконним будівництвам, показали меру все, що там коїться, і він одразу ж ухвалив рішення зупинити їх. Ми вимагаємо дій та рішень від мера просто зараз. Ми не хочемо і не можемо більше чекати. Якщо Кличко не виконає наші вимоги - значить, він теж в долі від цих корупційних схем на будівництві", - резюмував Сергій Северін.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info повідомляли, що Комарницький з Кличком і Тищенко присвоїли 6 млрд грн, виділені на Подільсько-Воскресенський міст.