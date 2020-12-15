Кличко призвал Зеленского и ВР не допустить недофинансирования местных бюджетов на 7,5 млрд грн

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Мэр Киева Виталий Кличко призвал не допустить потери 7,5 млрд грн местными бюджетами.

Об этом говорится в его обращении к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и председателям депутатских фракций, опубликованном на сайте Ассоциации городов Украины, которую возглавляет Кличко.

"Украинские громады - села, поселки, города - обеспокоены тем, что в недавно принятых Верховной радой Украины законах о поддержке предпринимателей на 2021 год такая поддержка предусмотрена за счет средств местных бюджетов. В частности, со следующего года прекращается зачисление в местные бюджеты части (13,44%) акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего. Вследствие такого решения громады потеряют 7,5 млрд гривен. В то же время государство потеряет эффективный инструмент борьбы с тенизацией в сфере обращения горючего", - говорится в обращении.

Кличко отмечает, что отчисления части акцизного налога с горючего в местные бюджеты было введено в 2015 году в качестве компенсации за уменьшения поступлений от НДФЛ с 75 до 60%, отмену субвенции на коммунальное дорожное хозяйство, ряда других налоговых платежей.

Местный акциз с топлива для громад - это существенный финансовый ресурс на развитие: социальная инфраструктура, местные дороги, образовательные и медицинские учреждения, спортивные и детские площадки.

"Отмена местного акциза на топливо приведет к критическим социальным последствиям для населения Украины. Громады потеряют надежный источник поступлений в местные бюджеты во время экономического кризиса, вызванного пандемией и, как результат, возможность содержать учреждения образования и здравоохранения; финансировать зарплаты учителей, воспитателей, врачей; осуществлять закупки медикаментов и медицинского оборудования, необходимых сегодня для помощи больным COVID-19. Ведь для многих громад акциз с топлива приносит до 50% доходов в местные бюджеты", - отмечает Кличко.

Кличко от имени Ассоциации городов Украины также призвал президента Украины, председателя Верховной рады, председателей депутатских фракций и групп поддержать сохранение на постоянной основе зачисления в доходы общего фонда бюджетов местного самоуправления 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего.

"Убежден, что это позволит не допустить роста дефицита местных бюджетов и будет способствовать обеспечению финансовой состоятельности местного самоуправления как достижения децентрализации", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, чтобы не допустить разбалансировку местных бюджетов. За соответствующий проект закона №3118 проголосовали 305 народных депутатов.